Točka bez povratka

“Poruke mu nisu bile usklađene s govorom tijela, poruke su bile da je on žrtva, a govor tijela je govorio da je on agresor. Pokazivao je te agresivne radnje, sječenje zraka dlanovima, lupanje prstima o postolje, čvrsto držanje za govornicu, udaranje šakama po njoj. U dijelu kad je govorio naciji vidjelo se da ima visoku razinu stresa. Povlačenje usana prema unutra pa lickanje, to je znak stresa, ali i znak nesigurnosti u nastojanju postizanja uvjerljivosti u ono o čemu govori. Iz držanja tijela vidi se da kod njega više nema one snage, nemate više onog Putina koji jaše na konju, puca i lovi lava. On je sada jedna krhka osoba, ramena su mu spuštena, zatvorena. On je prije uspravno hodao, imao taj paunovski gard i hod. Sada je djelovao kao jelen pod reflektorima, jednostavno, bio je preplašen”, zaključila je Buhač.