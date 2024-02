Zbog shippinga, ne bi čudilo

Tesla službeno ne namjerava prodavati automobile u Europi, ali to ne znači da neće biti dostupan putem tzv. sivih trgovaca ili drugim kanalima. Dakle, ne može se Cybertruck kupiti u Europi, ali je ipak izlistan na oglasnoj platformi Kleinanzeigen u Njemačkoj po nevjerojatnoj cijeni od 485.000 eura. Cijena ovakvog novog vozila u SAD-u je oko 100.000 eura. Prodavatelj objašnjava nevjerojatnu cijenu troškovima pojedinačne homologacije, odnosno radovima na vozilu da bi ono bilo legalno u Europi. Tesla ima i politiku koja brani vlasnicima da prodaju Cybertruck tijekom prve godine korištenja. Ako to učine moraju uplatiti Tesli 50.000 dolara. Vjerojatno je i to ugrađeno u cijenu. Revija HAK