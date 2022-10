Lijek za Zagreb

The Cure su u nekom sličnom sjetnom i istovremeno empatičnom tonu otvorili koncert s potpuno novom pjesmom „Alone“ podgrijavajući potom raspoloženje s „Pictures Of You“, te otvarajući „Disintegration“ poglavlje potom nastavljeno s „Closedown“, te nakon „A Night Like This“ i s „Lovesong“. Službeni dio koncerta nosio je sporogoreću koncepciju, što nije ništa novog za sve one koji prate ovaj bend, i to prošaranu novim materijalom koji bi vjerojatno trebao tek ugledati svjetlo dana na budućem studijskom albumu. Uz već spomenutu „Alone“ u Zagrebu su izvedene „And Nothing Is Forever“ u središnjem službenom dijelu i „Endsong“ na njegovom kraju. Taj prvi dio bio je po guštu i nahođenju benda, no finale su bile ‘igranje za narod’ kakvo ni spomenuti okorjeli fanovi prije ove turneje nisu mogli nikad iskušati. Čak jedanaest pjesama bilo je tematski raspoređeno kroz dva bisa. Ravno do dna