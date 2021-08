Ako vam se gleda Call me by your name, samo s drugim glumcima

Film Call Me By Your Name (2017) je uticao na prirodu queer romansi u filmovima, posebno zbog toga što su Elio i Oliver pobrali brojne simpatije i među većinskom publikom. Odnos koji se između njih razvija je aseksualan – kamera se sklanja svaki put kad se nađu u postelji, pa ih takoreći ostavlja u njihova četiri zida. The Man with the Answers ima skoro identičnu scenu kao Call Me By Your Name, jer se kamera već nakon prvog poljupca sklanja od ljubavničke postelje. Ta scena je, pored nežnog zagrljaja na autobuskoj stanici i kesice čipsa u znak izvinjenja, jedini dokaz da dvojica putnika nisu obični poznanici. Lišeni tipičnih stereotipa, ljubavnici se ne ubijaju, ne umiru od AIDS-a i ne bježe od homofobne rulje, glavni junaci se ne bave svojom seksualnošću, ali ni svojim strašnim sudbinama, pa je njihova ljubav skoro ravnopravna, ako ni u čemu drugom – po izostanku teške tragedije koja je heteroseksualne ljubavnike ostavila na miru odmah posle Romea i Julije. XXZ