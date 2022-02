Netflix and chills

Iako je u planu bio biografski film kojeg bi režirao Martin Scorsese, to se nije realiziralo zbog prigovora Sinatrine obitelji, no Netflix je (pre)uzeo stvari u svoje ruke i došao do dogovora da naprave seriju o životu koji je vodio Frank Sinatra, a koju će potpisati Oskarovcac Bill Condon dok će produkciju voditi Frankova kćer i producentica Tina Sinatra. Condon, dobitnik Oskara za pisanje scenarija za “Gods and Monsters”, napisao je i tri mjuzikla – “Dreamgirls”, “The Greatest Showman” i Oskarom nagređeni “Chicago”. Nedavno je objavljena i vijest kako će Condon režirati i filmsku adaptaciju mjuzikla “Guys and Dolls” iz 1955. u kojem su glumili Sinatra i Marlon Brando. Muzika