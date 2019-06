Theresa May – najgora britanska premijerka u povijesti?

Premijerka May i prijelazna čelnica konzervativaca ostat će na dužnosti dok zastupnici i članovi stranke ne izaberu novog predsjednika što bi moglo potrajati tjednima. Kandidature za novog stranačkog lidera primaju se do ponedjeljka u 18 sati. Bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson i tvrdi brexitovac po anketama ima najviše šanse. Među drugim kandidatima su sadašnji šef diplomacije Jeremy Hunt i ministar za okoliš Michael Gove s umjerenijim stajalištem prema Brexitu. N1

I may be in the gutter, but I’m looking towards the stars…

(Photo @PoliticalPics) pic.twitter.com/rrCdqokwm5

— Larry the Cat (@Number10cat) 7. lipnja 2019.