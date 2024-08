Društvene mreže umjesto akademije ili studija glume

Uz dva uratka koji se solidno nose s oskudnim produkcijskim uvjetima, prvi dio Pulskog festivala donio je tanko ostvarenje Rajka Grlića te “Proslavu” Bruna Ankovića kao film kakvom, usprkos primjedbama, ozbiljna kinematografija treba težiti – umjetnički i produkcijski ambiciozan, solidno izveden, međunarodno relevantan. Umjetnička ambicioznost, ali u jako skučenim produkcijskim uvjetima, odlika je i “Šlagera”, već šestog dugometražnog filma Nevija Marasovića. Marasović ni ovaj put ne uspijeva polučiti cjelovito ostvarenje potpune kvalitativne kompaktnosti, no možda je riječ o njegovom najboljem filmu do sad, a svakako najnježnijem. Naposljetku, film koji je otvorio festival, “Svemu dođe kraj” veterana i klasika Rajka Grlića, malo je koga oduševio. Pun je dramaturških problema i tvrdog društveno-kritičkog angažmana, no srećom lakog je, fluidnog ritma pa se bezbolno gleda. Damir Radić za Novosti.