Kad si natovari teksta ko nezdrav i zapita se zašto si nije uzeo neku jednostavniju temu
TikTok tjedna: Putnik namjernik
@putnik.namjernikKAKO IZGLEDA JEDAN RADNI DAN Vidim da je posebno prisutan trend da se prikaže jedan radni dan, pa ajde da i ja jednom ispratim trend. Ovako izgleda jedan dan na putovanju i pravljenju emisija. Obično posao za 10 ljudi radimo nas trojica, jer smo tako u mogućnost’ i ono najvažnije jer volimo ono što radimo. Često se govori o tome kako je teško, kako se mora pronaći svoje unutrašnje ja, kako je naporno. Sve su to gluposti kojima ove nuspojave sakupljaju lajkove, suština je da se radi s ljubavlju i s ljudima s kojima možete uživati i stvarati uspomene. Sve ostalo je što bi se u književnom jeziku reklo palamuđenje. Tako da želim vam od srca da radite ono što volite i sa ljudima s kojima ćete uživati, a što manje da vas teroriše ovaj polusvijet škrt i pohlepan pod maskom posvećenosti i požrtvovanosti. Pišite mi kakav je vaš dan, možel se, jel kleta borba? ❤️♬ izvorni zvuk – Zoran Matić
Zoran Matić turistički je vodič iz Banja Luke, a u novijem je videu prikazao “behind the scenes” na jednom od putovanja na kojima snima svoj content za društvene mreže. Na Instagramu ga prati oko 61 tisuća ljudi