TikTok tjedna: Putnik namjernik - Monitor.hr
Prekjučer (07:00)

Kad si natovari teksta ko nezdrav i zapita se zašto si nije uzeo neku jednostavniju temu

TikTok tjedna: Putnik namjernik

@putnik.namjernikKAKO IZGLEDA JEDAN RADNI DAN Vidim da je posebno prisutan trend da se prikaže jedan radni dan, pa ajde da i ja jednom ispratim trend. Ovako izgleda jedan dan na putovanju i pravljenju emisija. Obično posao za 10 ljudi radimo nas trojica, jer smo tako u mogućnost’ i ono najvažnije jer volimo ono što radimo. Često se govori o tome kako je teško, kako se mora pronaći svoje unutrašnje ja, kako je naporno. Sve su to gluposti kojima ove nuspojave sakupljaju lajkove, suština je da se radi s ljubavlju i s ljudima s kojima možete uživati i stvarati uspomene. Sve ostalo je što bi se u književnom jeziku reklo palamuđenje. Tako da želim vam od srca da radite ono što volite i sa ljudima s kojima ćete uživati, a što manje da vas teroriše ovaj polusvijet škrt i pohlepan pod maskom posvećenosti i požrtvovanosti. Pišite mi kakav je vaš dan, možel se, jel kleta borba? ❤️♬ izvorni zvuk – Zoran Matić


Zoran Matić turistički je vodič iz Banja Luke, a u novijem je videu prikazao “behind the scenes” na jednom od putovanja na kojima snima svoj content za društvene mreže. Na Instagramu ga prati oko 61 tisuća ljudi


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04.08. (18:00)

Let's cook!

TikTok tjedna: Antonio Brajković

@antonio.brajkovi Pljukanci s vrganjima‍ Ako vam buđet dozvoljava možete staviti i malo češnjaka i zalit s bijelim vinom☺️ #chef #kitchen #domace #podomace #letscookantoniobrajkovic #letscook #vrganji #pljukanci #pljukancisvrganjima #viral #gljivaludara ♬ Gljiva ludara – Đogani

Mladi chef, ali istovremeno i veliki influencer sa skoro pola milijuna pratitelja na Facebooku, Instagramu i TikToku, Antonio Brajković, skoro na dnevnoj bazi oduševljava svojim duhovitim videima iz kuhinje. Na društvenim mrežama dijeli razne recepte: nekad su to jednostavnija jela, nekad složenija, ali Antonio to uvijek začini dobrom dozom humora. Radi u restoranu koji ima Michelinovu preporuku. Slobodna

13.07. (09:00)

Po prašini i divljini skitam se...

TikTok tjedna: Pero trut

@pero.trut Dan 20 Zen klupica – negdje u šumi 26.05. – Buđenje oko 8, krenuo u 10:30 – Isplatilo se sić s traila i spavat na najvišem vrhu Papuka – Kad sam se vratio na rutu trail se jedva vidi sve puno srušenog drveća i grana – Stao nakon 3km filtrirat vodu iz potoka, malo odmorit i pojest kod skloništa “Kneževa voda” – Krenuo dalje šumom gore-dole i nakon 10km stao u Novom Zvečevom – nabio sam 11,9km jer sam tražio ima li života u mjestu jer sam trebao napunit mob i powerbank, a mjesto nema signala, kafića ni dućana – Sreo sam stariju gospođu i upitao jel mogu napunit mob i naravno da je rekla da mogu. Gospođa me upitala želim li kavu, a meni oči zasjale; nisam pio kavu od subote (dns utorak) Nakon nekih pol sata kaj sam bio tamo došao je njen muž i na kraju sam popio pivo, ponudili su mi tuš (valjda sam smrdio ) i jeo ručak s njima – jao kako mi je godio tuš jer se nisam prao 3 dana – Trail anđeli Ervin i Rada – Krenuo dalje, a put je o moj Bože. Toliko srušenog drveća i sve izgleda isto; da nisam imao aplikaciju po kojoj pratim CLDT izgubio bi se 100 puta – Nakon 5,4km sam stao jer je već bilo 19h – Utaborio se u šumi okružen crnogoricom – 22,9km u nogama – 309km CLDT-a #fyp #viralvideos #cldt #viral #campinglife ♬ izvorni zvuk – Pero


Pero Trut je mladi dečko koji je odlučio pješice krenuti putem Croatian Long Distance Traila, i bilježiti svoje pustolovine videima na TikToku i Instagramu, gdje ga prati više od 3700 ljudi. CLDT je nacionalna dugoprugaška staza dužine oko 2200 km koja povezuje četiri krajnje točke Hrvatske. Podijeljena na tri sekcije, staza prolazi kroz divljinu, krš i povijesne puteve, a za Thru-hike je u prosjeku potrebno 100 dana. Više od pola rute prati službene staze Hrvatskog planinarskog saveza (HPS), čiji volonteri održavaju skloništa ključna za sigurnost. Navigacija se vrši putem FarOut aplikacije, a hodači se moraju držati Leave No Trace principa. Kreće se od Iloka pa sve do Prevlake (ili obratno).