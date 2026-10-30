Kome je još žao što nije bio bolji u matematici u školi?

@guessnotlost Doxxing Putin’s secret fishing spot #explore #putin #russia #travel #geography ♬ original sound – guessnotlost
Prati ga 405 tisuća ljudi na IG. Čovjek redovno doxxa svoje followere i na temelju opskurnih fotografija pronalazi stvarne lokacije i objašnjava kako je došao do njih.
@anthonyjeselnik My first joke is my favorite joke. #standupcomedy ♬ original sound – Anthony Jeselnik
Američki stand up komičar, poznat po crnom humoru i mračnim twistovima u šalama koje priča na nastupima. Na Instagramu ima više od 1,1 milijun pratitelja.
@prime_time_show U Gospiću su bačene desetine tisuća tona otrovnog otpada. A što kaže naš premijer? “Je li tu netko bolestan od ovoga? Nije!” Valjda moramo dobiti masovne tumore i tri ruke prije nego što država odluči reagirati. Krizno komuniciranje na razini! ♂️ #AndrejPlenkovic #HDZ #Gospic #Otpad #Hrvatska ♬ izvorni zvuk – Prime_Time_Show
Na Instagramu ih prati (samo) oko 5 tisuća ljudi, na YouTube-u imaju više od 36 tisuća.
@anthonyvincentofficial Does this combination work? Let me know in the comments! #britneyspears #hitmebabyonemoretime #ozzyosbourne #ozzy #90smusic #metalhead ♬ original sound – Anthony Vincent
Na Instagramu ga prati preko 2,6 milijuna ljudi, iz New Yorka je i bavi se glazbom.
@pale100789 Kad lokakni portal snimi prepirku susjeda zbog ograde: #fy ♬ Zdravo Gazda – Tomislav Ivčić
Susjedi kakve svi poznajemo, videi namjerno loše estetike, ali s dušom. Na Instagramu ga prati nešto manje od 46 tisuća ljudi…
@putnik.namjernikKAKO IZGLEDA JEDAN RADNI DAN Vidim da je posebno prisutan trend da se prikaže jedan radni dan, pa ajde da i ja jednom ispratim trend. Ovako izgleda jedan dan na putovanju i pravljenju emisija. Obično posao za 10 ljudi radimo nas trojica, jer smo tako u mogućnost’ i ono najvažnije jer volimo ono što radimo. Često se govori o tome kako je teško, kako se mora pronaći svoje unutrašnje ja, kako je naporno. Sve su to gluposti kojima ove nuspojave sakupljaju lajkove, suština je da se radi s ljubavlju i s ljudima s kojima možete uživati i stvarati uspomene. Sve ostalo je što bi se u književnom jeziku reklo palamuđenje. Tako da želim vam od srca da radite ono što volite i sa ljudima s kojima ćete uživati, a što manje da vas teroriše ovaj polusvijet škrt i pohlepan pod maskom posvećenosti i požrtvovanosti. Pišite mi kakav je vaš dan, možel se, jel kleta borba? ❤️♬ izvorni zvuk – Zoran Matić
Zoran Matić turistički je vodič iz Banja Luke, a u novijem je videu prikazao “behind the scenes” na jednom od putovanja na kojima snima svoj content za društvene mreže. Na Instagramu ga prati oko 61 tisuća ljudi
@thisgardenwillkillyou Did you know weeds help catch killers? #forensicbotany #stem #forensicscience #truecrimetok #truecrimestorytime ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) – SoLaTiDo
Na Instagramu je prati oko 17 tisuća ljudi.
@bentellectFeel free to add
Probrane stvari s društvenih mreža – dobra selekcija s inteligentnijim humorom. Na Instagramu ga prati 1,4 milijun ljudi.
@barbarasidequest ⛽⛽ #slovenia #slovenia #slovenija #slovenijatiktok #learnontiktok #languagedifference #soundslike ♬ Funny – Gold-Tiger
Na Instagramu je prati oko 142 tisuće ljudi.
@ivicapuljak Emmy Noether – najbolja matematičarka u povijesti: Najljepše formulacije zakona prirode #EmmyNoether #znanost #Fizika #ZakoniPrirode #Simetrija ♬ original sound – Ivica.Puljak
Nakon političke karijere, fizičar Ivica Puljak vratio se svojoj prvoj profesiji – znanosti. I na tu temu kreira videe za društvene mreže. Na Instagramu ga prati 19,5 tisuće ljudi.