Jutarnji se bavi problemom postavljanja kontejnerskog naselja u Petrinji gdje bi do kraja veljače trebalo biti postavljeno 100 stambenih kontejnera, što će biti 50 dana od prvotnih najava. Proći će tako dva mjeseca od potresa do useljenja Petrinjaca, i to u uvjetima pojednostavljene procedure i velikog angažmana privatnika…