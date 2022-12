Množina dugog drugog reda

Volim gledati nogomet, što ću. Ali samo, štono bi se reklo, unutar svoja četiri zida, po mogućnosti sa sinom – najdraže nam je odabrati suprotstavljene ekipe, pa se međusobno podbadati. To sam, valjda, pokupio od svojeg starog koji mi je bez ikakvog objašnjavanja još kao klincu usadio osjećaj da je glavni smisao zajedničkoga gledanja manje važnih utakmica (a rijetko je koja uistinu važna, budimo realni) upravo u mogućnosti uzajamnoga, da prostite, podjebavanja. Zaigraju, recimo Angola i Estonija, nas se dvojica eci-peci-pec podijelimo i zabava može početi. A onda sudac odsvira kraj i mi zaboravimo na sve osim, eventualno, nekog dojmljivog poteza na terenu ili kakve efektne gledateljske dosjetke. Poslije, eventualno, još par dana razmjenjujemo verbalne ili vizualne domišljaje koje raznorazni vragolani siju po internetu, i to je to. Volim, kažem, gledati nogomet. Točka. No ništa oko same te igre, koja ponekad bude uistinu prekrasna, ne volim, ali baš ništa. Renato Baretić