Što god uzimaš, i ja bi

Novi broj Nacionala donosi razgovor s Ivicom Todorićem, u kojem tvrdi kako je došao trenutak da se sruši premijera. No, dok članak nije dostupan online, tu je druga zgoda s njima dvojicom: prošle subote Ivica Todorić i Andrej Plenković zatekli su se u isto vrijeme u poznatom zagrebačkom frizerskom salonu Neno u centru grada. Kad je Todorić onamo ušao, nije znao da je Plenković na katu salona. Međutim, Plenković je očito vrlo jasno mogao čuti njegov glas pa se ubrzano spustio stepenicama i, kako tvrde svjedoci koji su tome prisustvovali, ‘pobjegao kao furija’. Todorić mu je stigao vidjeti samo leđa pa između njih dvojice nije došlo do verbalnog obračuna. No Todorić očito čeka svoj trenutak obračuna na arbitraži, a Plenković to svim silama nastoji izbjeći.