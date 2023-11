Čeka se treći nastavak: Povratak AP-a

U toj pravno-financijskoj zavrzlami rijetko tko se snalazi, no kraći kraj mogli bi, kao i uvijek, izvući rvacki porezni obveznici koji će, u slučaju da tako odluči Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu, iskrcati Gazdi nepoznat broj milijardi eura kako bi se nadoknadio njegov osobni gubitak. Jer Gazda se opet snašao kao svjetski igrač i angažirao „fundere“, odnosno, specijalizirane fondove koji u njegovom slučaju vide šansu za lukrativnu zaradu, kako bi dokazao mrskom mu Plenkoviću da mu je nezakonito oteo nezakonito stečenu pregolemu imovinu. Do dana današnjeg nije jasno zašto je trebalo donositi poseban Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Hrvatsku, ako se sve moglo riješiti prema postojećem Zakonu o stečaju ili predstečajnoj nagodbi. No to je jedan par rukava. Isto tako je činjenica da je isti taj Gazda početkom travnja 2017. pisao premijeru i tražio žurne izmjene zakona, pri čemu mu nije bilo bitno hoće li se mijenjati postojeći Stečajni zakon ili donositi novi, samo da spasi tvrtku, da bi kasnije pričao kako je to bio iznuđeni čin. Zrinka Vrabec Mojzeš za Nacional.