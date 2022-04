A koliko je to otpremnina?

Dogodi li se, doista, novi Šator, a iz zadovoljstva kojim je tu vijest najavio predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman, da se zaključiti kako su izgledi za to vrlo visoki, bit će to najbolja moguća politička vijest za Tomislava Tomaševića. Gradonačelnika koji se u prvih pola godine opako muči s upravljanjem i spašavanjem jednog opasno zaduženog grada. Demografska mjera zbog koje se “narod” opet diže na noge rijedak je, čak i za hrvatske kriterije, primjer sulude neracionalnosti. Za početak, ako postoji iti jedan dio Hrvatske koji nema problema s demografijom onda je to Grad Zagreb. Glavni hrvatski grad je u posljednjih deset godina po procjenama Državnog zavoda za statistiku, dobio oko 19 tisuća stanovnika i sad ih ima skoro 810 tisuća. Cijela Hrvatska je, pak, u više od 12 puta većem – minusu. Naime, u deset godina se stanovništvo u Hrvatskoj smanjilo za 237 tisuća ljudi. Jasmin Klarić za Telegram.