Tonči Huljić i Hus dobiju i po 700.000 kuna godišnje za autorska prava

Muzika i to je nova tvrtka sastavljena od bivših članova ZAMP-a, a koja je sada na tržištu glavni konkurent istom. Tvrtka ima sve dozvole za zaštitu autorskih prava oko 20.000 autora iz SAD-a i Kanade, no ZAMP je korisnicima s kojima tvrtka ima sklopljene ugovore poslao opomene da koriste glazbu bez odobrenja, tražeći da plate naknadu. Muzika i to kaže da ZAMP nastupa kao monopolist koji štiti svoj položaj, te da su spremni ići na sud ako ZAMP pokrene postupak protiv njihovih klijenata. Jutarnji