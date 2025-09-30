Svi sretni
Pađenov stih zaboravljen na kantama za smeće donio je autoru dodatnih 40.000 €
Zbog naljepnica “Stavi pravu stvar na pravo mjesto” koje su ostale na zagrebačkim kantama za smeće nakon završetka kampanje za razvrstavanje otpada, pjevač Jurica Pađen nagodio se da mu Grad Zagreb isplati 40.000 eura, mada je prvotno tražio 180.000 €. Iako su aktivnosti kampanje završile prije više od dvije godine, na dijelu spremnika za razvrstavanje otpada u Zagrebu i dalje se nalaze naljepnice s tim sloganom, zbog čega je Pađen u svibnju 2024. podnio zahtjev Gradu Zagrebu tražeći naknadu za razdoblje nakon završetka kampanje. Koliko je Pađen dobio za kampanju ne piše u članku, ali se zna da je cijeli projekt Zagreb financirao sa oko 180 tisuća eura (1,3 mil kuna), dok je znatno veći dio dala EU. Pađenov stih je bio tek dio kampanje koja je trebala trajati od ožujka 2018. do kolovoza 2022. Jutarnji