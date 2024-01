Bez računala i robota više ništa

Pristupanja Hrvatske Europskoj uniji unaprijedilo je poslovanje većini hrvatskih tvrtki, a posebno su profitirali sektor poljoprivrede i ribarstva te prehrambeno-prerađivača industrija, koje su zabilježile rast izvoza od 64 odnosno 62 posto, pokazuju podaci HGK-a. Od 300-tinjak anketiranih tvrtki, 60% ih posluje na europskom tržištu, a još 20% namjerava se uključiti. Od toga 7% čine velike tvrtke, no one su tamo i najprisutnije, a koje su povećale izvoz za 64% i prihode za 59%. Najveće olakšanje poslovanja ulaskom u EU osjetila je IT industrija i telekomunikacije. Jutarnji