Rad s pogledom na more

Ideja suživota s cimerima iz financijskih razloga nije nova, no zbog sve nepriuštivijih cijena stanovanja u velikim gradovima, dobila je novo značenje. Primjerice, u San Fransiscu broj ljudi od 18. do 25. godine koji žive s cimerima udvostručio se, no pojavile su se i kompanije koje na tome zarađuju: kuće ili čitave zgrade iznajmljuju podstanarima (njih 10 do čak 20), koji time dobiju život u zajednici. Iako ideja podsjeća na studentske ili učeničke domove za odrasle, rastući broj korisnika pokazuje da je privlačna. Guardian