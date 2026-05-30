O čemu govorim kad govorim o trčanju

Kako piše portal Live Science, promjene u fiziološkom stanju koje se pojavljuju vježbanjem uključuju subjektivne osjećaje poput boljeg raspoloženja i općenitog osjećaja dobrobiti, ali i neke mjerive promjene u tjelesnoj ‘kemiji’. Posebno se velika pažnja posvećuje jednoj specifičnoj grupi kemikalija povezanih uz rekreaciju: endorfinima. Oni pomažu opuštanju tijela i smanjuju osjećaj boli, čime se može objasniti zašto se ljudi i nakon iscrpljujućeg treninga ili utrke ipak osjećaju dobro. No, postojao je problem: endorfini ne prelaze iz krvi u mozak, pa ne mogu biti izravno povezani s osjećajem sreće. Stoga su krenuli istraživati dalje, i našli cijeli sklop lipida zvanih endokanabinoidi i neurotransmitera koji nisu ranije bili povezani s utjecajem vježbanja na različita tkiva. Oni slično endorfinima mogu utjecati na raspoloženje, ali osim toga prelaze i prepreke između krvi i mozga. Tportal