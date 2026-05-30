O čemu govorim kad govorim o trčanju
Trčanje kao teška, ali nužna formula za 14 godina trijeznosti
Autorica na Psychology today opisuje svoj četrnaestogodišnji put trijeznosti koji je započeo trčanjem polumaratona na valu ranog oporavka, kada joj je sport služio kao struktura i zamjena za alkohol. Godinama kasnije, zbog menopauze i starenja, njezini su polumaratoni postali kratki, spori i popraćeni zadihanošću. Iako se njezina “sve ili ništa” ovisnička ličnost isprva htjela predati zbog lošijih rezultata, shvatila je da trčanje više nije lov na ciljeve. Danas je ono svakodnevna, teška praksa kojom sama sebi dokazuje vlastitu vrijednost i održava trijeznost – korak po korak, dan po dan.