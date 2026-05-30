O čemu govorim kad govorim o trčanju

Trčanje kao teška, ali nužna formula za 14 godina trijeznosti
O čemu govorim kad govorim o trčanju

Autorica na Psychology today opisuje svoj četrnaestogodišnji put trijeznosti koji je započeo trčanjem polumaratona na valu ranog oporavka, kada joj je sport služio kao struktura i zamjena za alkohol. Godinama kasnije, zbog menopauze i starenja, njezini su polumaratoni postali kratki, spori i popraćeni zadihanošću. Iako se njezina “sve ili ništa” ovisnička ličnost isprva htjela predati zbog lošijih rezultata, shvatila je da trčanje više nije lov na ciljeve. Danas je ono svakodnevna, teška praksa kojom sama sebi dokazuje vlastitu vrijednost i održava trijeznost – korak po korak, dan po dan.


12.08.2025. (17:00)

Trčanje sagorijeva dvostruko više kalorija od hodanja i brže pomaže kod mršavljenja, ali nosi veći rizik od ozljeda. Hodanje, posebno brzo, uz nagib ili s utezima, pruža slične zdravstvene koristi uz manji stres na tijelo. Oba oblika kardio vježbe jačaju srce, imunitet i raspoloženje. Preporuka je barem 150 minuta aktivnosti tjedno. Početnicima se savjetuje hodanje, a onima koji žele brže rezultate – kombinacija hodanja i trčanja. N1

06.04.2025. (20:00)

Cerebralni kanibalizam

Mozak jede sam sebe tijekom maratona

Trčanje maratona ekstremni je način održavanje forme; problem su moguće posljedice za tijelo izloženo naporima: zboh napora trpe bubrezi i želudac, srcu prijeti zatajenje, a mišićno-koštanom sustavu razne ozljede. Uostalom, prvi maratonac, starogrčki vojnik Filipid, pao je mrtav nakon što je stigao na odredište. Nova studija baskijskih istraživača, objavljena u časopisu Nature Metabolism, sugerira da maratoni utječu i na mozak jer organ počinje sam sebe jesti kako bi nadoknadio gorivo izgubljeno tijekom trčanja. U ekstremnim metaboličkim uvjetima mozak se može okrenuti staničnoj masnoći kako bi održao funkciju. No, srećom, dobra je vijest da se nakon dva mjeseca mijelin može vratiti u prijašnje stanje. Bug

11.08.2023. (14:00)

O tome govorim kad govorim o trčanju

Trkačka euforija – znanost iza ljubavi prema trčanju

Kako piše portal Live Science, promjene u fiziološkom stanju koje se pojavljuju vježbanjem uključuju subjektivne osjećaje poput boljeg raspoloženja i općenitog osjećaja dobrobiti, ali i neke mjerive promjene u tjelesnoj ‘kemiji’. Posebno se velika pažnja posvećuje jednoj specifičnoj grupi kemikalija povezanih uz rekreaciju: endorfinima. Oni pomažu opuštanju tijela i smanjuju osjećaj boli, čime se može objasniti zašto se ljudi i nakon iscrpljujućeg treninga ili utrke ipak osjećaju dobro. No, postojao je problem: endorfini ne prelaze iz krvi u mozak, pa ne mogu biti izravno povezani s osjećajem sreće. Stoga su krenuli istraživati dalje, i našli cijeli sklop lipida zvanih endokanabinoidi i neurotransmitera koji nisu ranije bili povezani s utjecajem vježbanja na različita tkiva. Oni slično endorfinima mogu utjecati na raspoloženje, ali osim toga prelaze i prepreke između krvi i mozga. Tportal

02.08.2022. (20:00)

U Hrvatskoj postoji kao ekotlon

Skandinavski fenomen koji je zaludio svijet: plogging. Trči i beri!

Pojam “plogging” nastao je od engleske riječi jogging i švedskog izraza plocka upp, koji u prijevodu znači “pokupiti”, a u ovom slučaju misli se na otpad. Ova vrsta aktivnosti svidjet će se svim ekološki osviještenim trkačima. Austrija, Njemačka, Francuska, Finska, Belgija, Bugarska, Češka, Mađarska, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija – samo su neke od europskih zemalja koje su prihvatile plogging. Prate ih i SAD te neke afričke i azijske države – među kojima se posebno ističe Indija, koja je 2018., zbog njegove izrazite popularnosti, proglasila plogging fitness trendom godine. Prošle godine Val Pellice u talijanskoj pokrajini Pijemont postao je globalna prijestolnica ovog pokreta. Čak sto trkača dobilo je priliku sudjelovati u ovom dosad neviđenom natjecanju, a ono što se dogodilo na kraju utrke pokazalo je koliko ovaj trend spaja ljude. Naime, prvi su put svi sudionici jednog svjetskog natjecanja zajedno stigli na cilj, noseći pritom teške vreće pune otpada. 24sata

25.07.2022. (12:20)

16.04.2020. (13:56)

07.11.2019. (09:00)

