Gorka pilula, sretan želudac

Nenad Raos za Bug istražuje povijest antimona, elementa koji je kroz stoljeća spajao alkemiju, medicinu i metalurgiju. Iako mu suvremena kemija počinje u sjeni fizike, antimon je svoj „trijumf“ doživio u renesansi kao ključni alat ijatrokemije – prvenstveno kroz posude za poticanje povraćanja i „vječne pilule“. Od drevnog Egipta, gdje je u obliku antimonita služio kao kozmetika i zaštita od uroka, do uloge u čišćenju zlata (balneum regis), antimon se dokazao kao svestran element. Danas je nezamjenjiv u legurama (akumulatori, ležajevi) i poluvodičima, dok njegova sličnost s toksičnim arsenom podsjeća na važnost opreza u laboratoriju.