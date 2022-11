Zabavno i poučno

Termin „trokut tuge“ iz naslova je izraz koji se koristi u beauty industriji i označava bore između obrva, a moguće je i da se odnosi na dramsku strukturu filma jer podijeljen je upravo na tri vrlo različita čina. Satira je to o privilegijama i ekscesima ultrabogatih, „jedan posto od jedan posto“, koju od 17. studenog imate prilike vidjeti i u domaćim kinima. Kroz ironiju, sarkazam, pretjerivanje, karikaturalni i groteskni prikaz likova, skreće se pozornost na njihovu glupost, licemjerje, pohlepu i prije svega plitkost i manjak bilo kakvog dodira sa stvarnošću. Östlunda su neki kritičari optužili da je film jednako površan i isprazan kao i ultrabogati likovi koje ismijava, s čime se ne bismo složili. Istina je da filmu manjka suptilnosti, no to ipak ne znači da je plitak. Lupiga