Hladni sastanak umjesto hladnog rata

Aktivirani su službeni Twitter računi američkog predsjednika Joea Bidena, potpredsjednice Kamale Harris i njihovih supružnika. Biden je na @POTUS, a Harris na @VP. Buden je jučer imao 2,4 milijuna followera, ujutro je već prešao 4 milijuna.

The time to move forward is now. pic.twitter.com/IrUUu0bxGO

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021