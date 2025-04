Već smo zaboravili da postoji i druga Amerika

Predsjednik SAD Joe Biden se ponovo zauzeo za rješenje sa dvije države na Bliskom Istoku. U članku za “Washington Post” on zagovara “jedinstvenu vladu” Zapadne obale i Gaze pod obnovljenom Palestinom autonomnom vlašću. Također je spomenuo uvođenje sankcija protiv ekstremističkih naseljenika na Zapadnoj obali. Rješenje s dvije države je jedini put kako bi se osigurala dugoročna sigurnost i izraelskog i palestinskog naroda”, stoji u Bidenovom članku. Američki predsjednik je ponovio: “Ne smije doći do nasilnog protjerivanja Palestinaca iz Pojasa Gaze, do ponovne okupacije, opsade ili blokade i smanjenja teritorija.” Biden je ponovno kritizirao “ekstremno nasilje protiv Palestinaca na Zapadnoj obali”. Deutsche Welle, Washington Post