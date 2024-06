Oni bi da sjaše Kurta pa da uzjaše Murta

Prema istraživanjima građani ne žele ponovnu utakmicu Bidena i Trumpa. No, upravo se ona nudi, zahvaljujući kompliciranim izbornim pravilima, da i ne spominjemo ulogu novca koji je praktično zapečatio Trumpovu i Bidenovu nominaciju. Trump zastupa dodatne ogromne porezne rezove za superbogate i korporacije, kakve je već započeo 2017. godine. To će produbiti ekonomske nejednakosti i navijestiti klasni rat radničkoj klasi. Trump i republikanci zagovaraju sumornu budućnost. Njegovi planovi znače blagodat za korporacijske direktore, a katastrofu za radne ljude. Prije svega je potrebna pozitivna vizija novog Bidenovog predsjedništva, što znači reinvestiranje u programe koji su uspješno smanjili siromaštvo i povećali blagostanje građana, kaže izvršni urednik čikaškog mjesečnika In These Times. Novosti