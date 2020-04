DonaldVirus

Trump je uvjeren kako je glavni krivac za pandemiju Svjetska zdravstvena organizacija jer da se “predugo pouzdavala” u informacije koje je dobivala od službenog Pekinga pa je tako i sama WHO isprva tvrdila kako je riječ o epidemiji upale pluća. Ovog puta Trump nije sam: japanski potpredsjednik vlade Taro Aso na Twitteru je predložio kako bi WHO mogao promijeniti naziv u CHO – Kinesku zdravstvenu organizaciju jer je previše dugo ustrajao u netočnim tvrdnjama Pekinga o epidemiji dok se svijet još mogao pripremiti za tu zarazu. Australija je kritizirala WHO kad je na početku pandemije osudila odluke nekih zemalja o zabrani ulaska državljanima Kine. Slično i Indija. Inače, SAD uplaćuje WHO-u preko 400 milijuna dolara dolara, a Kina 44 milijuna dolara. Deutsche Welle