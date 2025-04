"Ma samo malo posoli, što ti može biti?"

Hrvati unose dva do tri puta više soli nego što preporučuje WHO, što povećava rizik od hipertenzije, srčanih i moždanih udara te nekih karcinoma, upozorava akademik Bojan Jelaković. Najviše soli skriva se u kruhu i pekarskim proizvodima, a premalo unosimo kalij. Smanjenje unosa soli ključna je i najjeftinija mjera prevencije, no nacionalni plan za hipertenziju još ne postoji, iako je to glavni uzrok smrti u Hrvatskoj. Jelaković ističe kako je za prilagodbu na manje slanu prehranu dovoljno nekoliko dana – ulaganje koje spašava život. tportal