Božićna iznenađenja koja kasne

Ako se do ljeta cijepi polovina stanovništva, uz one koji do tada steknu imunitet prebolijevanjem, to bi moglo biti dovoljno za kolektivni imunitet, rekla je epidemiologinja Iva Pem Novosel. Dodaje ona da se osobe i dalje razbolijevaju, te će se uz cijepljene osobe sigurno kroz nekoliko mjeseci biti solidan broj ljudi koji će biti imun na infekciju. N1