Izbornu pobjedu premijera, a sada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pozdravili su dužnosnici iz EU-a, SAD-a, Kine i Rusije, no sljedećeg dana zemljom su se raširili prosvjedi, i to u organizaciji društvenih mreža, ne političke opozicijie. Koji dan kasnije dogodila se neobična stvar – prosvjedu su se pridružili i vojni i policijski sindikati, koji su marširali uz bok antikapitalistima i borcima za LGBT prava, a povorkom su se orili vojni marševi i komunistička Bandiera rossa. Dotadašnji politički oponenti pronašli su zajedničkog neprijatelja, a da bismo to razumjeli, najprije moramo shvatiti prirodu izbora, analizira Jacobin.