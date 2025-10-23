Dugovi rastu brže od plaća
U Hrvatskoj je oko 197.000 ljudi pod ovrhama, najviše u Sisačko-moslavačkoj
Potkraj rujna u Hrvatskoj je zabilježeno 2,9 milijardi eura nepodmirenih dugova, što je 3,3 posto više nego lani, pokazuju podaci Fine. Najviše blokiranih građana ima Sisačko-moslavačka županija (11,38 posto), zatim Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka. Najmanje ih je u Pazinu, Krapini i Dubrovniku. Koprivnica se ističe pozitivno, no Križevci i okolne općine povlače županiju prema dnu. Prosječan dug po ovršenom građaninu iznosi oko 14.700 eura, a najveći dio otpada na banke i telekome. Danica