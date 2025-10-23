Dugovi rastu brže od plaća

Krajem srpnja ove godine u Hrvatskoj blokirani su bili računi 242,6 tisuća građana, s ukupnom glavnicom duga od 17,9 milijardi kuna, kao i 15 tisuća poslovnih subjekata, čiji je dug iznosio 4,4 milijarde kuna, objavila je Fina. Kada se glavnici od 17,9 milijardi kuna pridoda i dug po osnovi kamata u visini od 6,7 milijardi kuna, ukupan je dug građana s blokiranim računima krajem srpnja iznosio 24,6 milijardi kuna. Najveći dio duga, 5,5 milijardi kuna (bez kamata), odnosio na dug potrošača prema bankama. N1…