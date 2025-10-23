U Hrvatskoj je oko 197.000 ljudi pod ovrhama, najviše u Sisačko-moslavačkoj - Monitor.hr
Danas (19:00)

Dugovi rastu brže od plaća

U Hrvatskoj je oko 197.000 ljudi pod ovrhama, najviše u Sisačko-moslavačkoj

Potkraj rujna u Hrvatskoj je zabilježeno 2,9 milijardi eura nepodmirenih dugova, što je 3,3 posto više nego lani, pokazuju podaci Fine. Najviše blokiranih građana ima Sisačko-moslavačka županija (11,38 posto), zatim Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka. Najmanje ih je u Pazinu, Krapini i Dubrovniku. Koprivnica se ističe pozitivno, no Križevci i okolne općine povlače županiju prema dnu. Prosječan dug po ovršenom građaninu iznosi oko 14.700 eura, a najveći dio otpada na banke i telekome. Danica


Slične vijesti

13.08.2021. (10:30)

Krajem srpnja blokirani računi 242,6 tisuća građana s dugom od 17,9 milijardi kuna

Krajem srpnja ove godine u Hrvatskoj blokirani su bili računi 242,6 tisuća građana, s ukupnom glavnicom duga od 17,9 milijardi kuna, kao i 15 tisuća poslovnih subjekata, čiji je dug iznosio 4,4 milijarde kuna, objavila je Fina. Kada se glavnici od 17,9 milijardi kuna pridoda i dug po osnovi kamata u visini od 6,7 milijardi kuna, ukupan je dug građana s blokiranim računima krajem srpnja iznosio 24,6 milijardi kuna. Najveći dio duga, 5,5 milijardi kuna (bez kamata), odnosio na dug potrošača prema bankama. N1