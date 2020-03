Dosad se naslućivalo, no sad je i službeno dokazano: žene koje se nisu udale i nemaju djecu najsretnija su podgrupa u populaciji, a statistički gledano i žive dulje od ostalih. Istraživanje je pokazalo – ako ste muškarac trebali biste se vjenčati, a ako ste žena, bolje nemojte. Muškarci imaju veću korist od braka jer im koristi ‘smirivanje’ koje on donosi, manje riskiraju, više zarađuju i žive nešto dulje. S druge strane, žene sve to ‘moraju trpjeti’, a usto im je životni vijek kraći nego što bi bio da se nisu udavale. Tportal / Guardian