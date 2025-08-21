U francuskom stilu
U kina je stigla nova vampirska poslastica – Drakula: Vječna ljubav
Luc Besson predstavlja epsku priču o postanku legende, kada je knez Vlad, u krvi i suzama, postao Drakula. Knez Vlad II., grof Drăcul, živi samo za ljubav svoje supruge, princeze Elisabete. Neusporediva po ljepoti i dobroti, ona je njegov život, njegov zrak, njegova krv – jedini razlog njegova postojanja. Nakon pobjedničkog rata vođenog u ime Crkve, knez se slomi od boli kad dozna za njezinu smrt. Shrvan, diže pobunu protiv Boga koji mu je oteo voljenu, smisao njegova života. Kad sazna da bi se njegova ljubav jednog dana mogla reinkarnirati, grof proklinje Boga i osuđuje sebe na besmrtnost. Od tog časa Drakula mora strpljivo čekati povratak svoje izabranice. Četiristo godina poslije ponovno je pronalazi u liku mlade Mine. Journal