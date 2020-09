Nečovječna samoživost uništava prirodu

Travelettes preporuča 10 dokumentarnih filmova koji prikazuju život i priče ljudi u različitim zemljama svijeta. A Small Act je priča o čovjeku iz siromašnog sela u Keniji koji je zahvaljujući jednoj Šveđanki i humanitarnom programu sponzorstava afričke djece završio Harvard i postao UN-ov odvjetnik za ljudska prava. The Tsunami and the Cherry Blossom je priča o razornom tsunamiju i potresu koji su 2011. pogodili Japan i kako su preživjeli utjehu pronašli u trešnjinom cvijetu.