Ekonomska korist od posjedovanja vlastite valute u maloj, otvorenoj i visoko euriziranoj ekonomiji kao što je Hrvatska uistinu je značajno manja od koristi koje od vlastite valute može imati velika i neeurizirana ekonomija. No to nikako ne znači da čak i ekonomije poput hrvatske nemaju apsolutno nikakve koristi od posjedovanja vlastite valute i vlastite monetarne politike. Na koncu, nije naodmet napomenuti i to da se Hrvatska ulaskom u Europsku uniju doista obavezala na uvođenje eura, premda pri tome nije definiran nikakav rok unutar kojeg se to uvođenje treba odviti. Uvođenje eura su do daljnjeg odgodile Češka, Poljska i Mađarska. S druge strane, Bugarskoj i Hrvatskoj se u namjeri uvođenja eura nedavno pridružila Rumunjska – piše Maruška Vizek za Tportal.