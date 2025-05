Iza ugla da nas ne opali kugla

Europska komisija objavila je Zimske ekonomske prognoze u kojima navodi očekivanje kako je realni rast hrvatskog BDP-a u 2019. povećan na 3 posto. Očekuje se kako će u 2020. gospodarski rast biti umjeren i iznositi 2,6 posto, dok bi u 2021. trebao iznositi 2,3 posto, prenosi HRT. Na stranicama Europske komisije dostupno je cijelo izvješće.

Despite a challenging environment, the European economy remains on a steady path, with continued job creation and wage growth.

Euro area has now enjoyed its longest period of sustained growth since the euro was introduced in 1999.

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 13, 2020