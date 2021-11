Robotraktori, Rimče gdje si?

Tvornica traktora u Sankt Peterburgu (PTZ) i tvrtka koja radi na sustavima umjetne inteligencije za robotizaciju poljoprivrednih strojeva Cognitive Pilot pokrenut će prvu svjetsku masovnu proizvodnju traktora Kirovets kojima upravlja sustav autopilota, a temelji se na umjetnoj inteligenciji, piše Future Farming. U Rusiji će do 2024. biti u pogonu čak 10 tisuća takvih traktora, a serijsko opremanje modela Kirovets K-7M prvom verzijom sustava autopilota planira se započeti u veljači 2022. godine. Prema njihovim preliminarnim izračunima, K-7 s ovakvim sustavom će uštedjeti 70 do 80 posto na popravcima opreme i vučenih priključaka. Prema njima, on omogućuje robotsko upravljanje poljoprivrednim strojevima u svim operacijama uključujući sjetvu, gnojidbu, obradu tla i slične agrotehničke zahvate. Agroklub