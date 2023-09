Kako je lako zavoljeti prirodu od malih nogu

“U Šumskoj školi se prirodu promatra, doživljava i u njoj uživa, i to u svim vremenskim uvjetima”, kaže Ivana Francišković Olrom iz karlovačke udruge Eko Pan. U školi se uči ponašanje, snalaženje i preživljavanje u prirodi, prepoznavanje i skupljanje samoniklog i ljekovitog bilja i životinjskih tragova, te se vježba motorika i kreativnost korištenjem osnovnih alata uz izradu korisnih predmeta. „Boravkom u šumi djeca dobiju želju za dubljim razumijevanjem živog svijeta oko nas i u nama“, naglašava Ivana. Upisi u novu sezonu otvoreni su prošloga tjedna, a provodi se za djecu od 6 do 12 godina kroz ukupno četiri modula “Od mrava do lava” tijekom dvije godine. Jednom mjesečno djeca borave na lijepim lokacijama na području Karlovca i Karlovačke županije. U početku u trajanju od 6 do 8 sati, kasnije se ostaje i preko noći u suradnji s planinarskim domovima i imanjima na kojima se može kampirati. H-alter