Veliki Brat je tu, samo manje vidljiv

Roman o kontroli života pojedinca danas se čita drugačije – kao opis sustava koji više nije samo državni nego sve više korporacijski. Ne čudi što je roman na europskom istoku objavljen tek 18 godina kasnije, 1967. u Jugoslaviji. Nakon pada Berlinskog zida i otvaranja arhiva istočnoeuropskih službi postalo je jasno u kojoj je mjeri nadzor bio institucionaliziran i normaliziran. Kad je 1984. snimljen istoimeni film, roman se još uvijek čitao prvenstveno kao kritika totalitarnih režima. Posljednjih dvadesetak godina nadzor nije nestao nego je promijenio vlasnika i instrumente.

On više ne služi samo ograničavanju ponašanja, nego i njegovom usmjeravanju. Algoritmi sugeriraju što ćemo vidjeti, upućuju na to što ćemo pročitati i u sve većoj mjeri utječu na ono što ćemo napraviti. Kontrola više nije samo zabrana, nego se pretvara u upravljanje izborima. Goran Litvan za Lider