Orwell na steroidima

Analiza Anne Applebaum povlači paralelu između Orwellova romana 1984. i suvremene geopolitike Donalda Trumpa. Trump zagovara svijet podijeljen na tri sfere utjecaja (SAD, Rusija, Kina), čime napušta univerzalne demokratske vrijednosti u korist čiste sile. Ideja dominacije Zapadne hemisfere nalikuje konceptu “sfera utjecaja”. Trump se usredotočuje na kontrolu teritorija bez legitimiteta i konzultacija, zanemarujući demokraciju i međunarodno pravo, slično Partiji u Orwelovom romanu. Akcija uhićenja Madura nije konzistentna politika, a Rusija i Kina reagiraju blago jer je Trumpov jezik sličan njihovim narativima. Povjesničarka Applebaum upozorava da ovakav pristup ne vodi stvarnoj kontroli ni prosperitetu, nego slabljenju američkog utjecaja, dok lokalno stanovništvo ostaje bez prava glasa i izloženo autoritarizmu. The Atlantic, Index