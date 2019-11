Sretna Nova kanta!

Od 1. ožujka u Zagrebu počinje naplata odvoza komunalnog otpada prema količini, i to u Mjesnom odboru Horvati (Gradska četvrt Brezovica), sa 440 korisnika, a do kraja godine proširit će se na cijeli grad. Građani će odvojeno prikupljati otpad putem specijaliziranih spremnika smještenih na reciklažnim dvorištima i “zelenim otocima”, čime će si smanjiti račune. Računi će biti oko 57 kuna mjesečno (kao dosadašnji račun za šezdesetak kvadrata stambenog prostora). Kako se u Horvatima uglavnom nalaze kuće od 150 do 300 kvadrata, korisnici će uštedjeti od 200 do 250 kuna mjesečno. Index