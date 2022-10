Tomislav Tomašević obećava da će postati Bandić. Kad poraste

U kojem to paralelnom svemiru državna zastava može biti simbol ljubavi prema obitelji, to HNS-ovci nisu objasnili. Kao što se nisu potrudili raščlaniti na kakvu konkretnu zajednicu misle kad govore o obitelji. Nisu, naravno, ni trebali jer je jasno na što misle. Jedino što nije jasno jest tko im je dao pravo da vlastiti kičasti imaginarij u kojem se sa suzom ganuća u oku cmolji na himnu, zastavu i razdragani hrvatski heteroseksualni narod, podmeću kao neupitni izbor svih stanovnika ove zemlje. Ala gušta, počinje mundijal na masovnim grobnicama! Hrvatska nam treba biti iznad svega, pa tako i iznad mrtvih, a osobito iznad pederluka u čiju su obranu stali neki drugi – naravno, degenerični – nacionalni nogometni savezi. Kod nas to ne može proći, osobito ne u HNS-u, instituciji u kojoj su majstorski izbrusili vještinu puštanja domoljubne magle e da bi se prikrio prebogati spektar šporkarija. Ivica Ivanišević