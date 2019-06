Učenje umjetnosti u tehnološkoj budućnosti biti će važnije od matematike

Umjetnost je “meka vještina”, a matematika i znanost “tvrda”. U budućnosti će se potreba za tvrdim vještinama smanjivati zbog sveprisutnosti tehnologije, a glavne, “tvrde”, vještine će biti vaša znatiželja, vaše vodstvo, vaša upornost i vaša otpornost – upozorava istraživač obrazovanja Andreas Schleicher na sve veće sužavanje britanosg obrazovnog sustava u korist STEM predmeta. “Kada pogledate vrste zadataka koje britanski učenici rade bolje od drugih zemalja, to su više oni koji su povezani s prošlošću, nego s budućnošću – stvari koje je lako naučiti i lako ih je testirati. Upravo one stvari koje je lako digitalizirati. Suvremeni svijet vas ne nagrađuje za ono što znate, nego za ono što možete učiniti s onim što znate” – kaže on. Ravno do dna