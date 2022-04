Svemu se nađe rješenje

Nestašica zemnog plina zbog nesretnog rata mogla bi dovesti i do gladi jer metan je sirovina i za proizvodnju umjetnog gnojiva. Koja je alternativa? Smjesa vodika s ugljikovim dioksidom (56 % H 2 , 41 % CO 2 ) koja nastaje i reakcijom ugljena (ugljika) s vodenom parom. To je već zastarijela tehnologija, ako se uplinjava kameni ugljen, no mogla bi opet zaživjeti ako bi se na taj način zbrinjavao gradski otpad. Rješenje je u ugljičnom molekulskom situ. Još je prerano da bi novo sito za molekule, čije su očice otkale molekule pirofosforne kiseline, našlo primjenu u proizvodnji, no nova metoda stvaranja ultramikropora u ugljiku sigurno će dovesti do mnogih novih tehnoloških postupaka, ne nužno povezanih s dobivanjem vodika iz metana. Nenad Raos za Bug.