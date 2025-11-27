Kad “reforme” zvuče kao generalno pospremanje prije dolaska USKOK-a

O nevjerojatnoj vijesti da je jedan bezveznjak postao glavni državni inspektor piše Sanja Modrić: “Dekretom Vlade, glavni državni inspektor postati bljedoliki zagrebački HDZ-ovac Andrija Mikulić, a ne neka velika faca koja bi bila odabrana na ozbiljnom javnom natječaju pa bi, tako jaka i neovisna, tjerala lisice iz kokošinjaca da se sve praši, i kojoj HDZ-ovci ne bi smjeli upadati u ured kad god im se svidi.” Inače za Mikulića zadnji državni inspektor i velika faca Branko Jordanić kaže: “Mikulića poznajem i meni ne bi mogao biti ni vozač“. Inače od kvalifikacija Mikulića najjače su da je Brkićev čovjek i Bandićev partner.