Kad “reforme” zvuče kao generalno pospremanje prije dolaska USKOK-a

Uhićen Mikulić, smijenjena elita državnih tvrtki: najveća kadrovska čistka zadnjih godina

  • Glavni državni inspektor Andrija Mikulić uhićen je zbog sumnje na korupciju te će prenoćiti u policijskom pritvoru prije ispitivanja u USKOK-u. Akcija se provodi na području Zagreba i više županija, a uhićeno je više osoba povezanih s aferama nezakonitog odlaganja otpada i malverzacija u dva zagorska kamenoloma. Mikulića i njegovog kuma sumnjiči se da su primili oko 120.000 eura mita i meso. Policija i USKOK provode hitne pretrage, a Državni inspektorat tvrdi da njihov rad nije ugrožen. Index
  • Vlada je naglo smijenila niz šefova javnih tvrtki, službeno zbog “profesionalizacije” i uvjeta za OECD, no iza kulisa kruže informacije da su smijenjeni zbog niza afera i mogućih istraga. Među smijenjenima su čelnici OIV-a, Hrvatske pošte, HŽ Infrastrukture, ACI-ja, Hrvatske lutrije i HZZO-a, svi povezani s ozbiljnim aferama – od sumnjivih nabava i pogodovanja do promašenih investicija i propalih EU projekata. Navodno je Vlada upozorena da bi pojedini direktori uskoro mogli završiti pod istragom, pa se nagađa da je riječ o preventivnoj “čistki”. Index
  • Smijenjeni su čelnici šest velikih državnih tvrtki: Ivan Kršić (HŽ Infrastruktura), Mate Botica (Odašiljači i veze), Lucijan Vukelić (HZZO), Kristijan Pavić (ACI), Ivan Čulo (Hrvatska pošta) i Ignacije Čutura (Hrvatska lutrija). Svi su godinama vodili ključne sustave, a iza nekih stoje afere – od sukoba interesa i sumnjivih nabava do upravljačkih propusta. Objavljeni su i osnovni podaci o njihovim karijerama, funkcijama i imovinskim karticama. Smjene dolaze paralelno s uhićenjem Andrije Mikulića, što dodatno pojačava dojam široke kadrovske čistke u vrhu državnih poduzeća. 24 sata
