Dionica je duga 17,5 km, ide od mosta preko Drave (koji je gotov) do Belog Manastira, i koštat će 443 milijuna kuna (na potpisivanju ugovora bio i Plenković, mučilo ga jugo, ostali HDZ-ovci nemaju kose pa nisu imali takvih problema). Ostaje 5 km od Belog Manastira do granice s Mađarskom, što će koštati 107 milijuna eura, i most preko Save kod Svilaja koji je pred završetkom. Sve bi trebalo biti gotovo do kraja 2023. Glas Slavonije