Nasilje u školama - reakcije su opcionalne, osim ako ne postanete žrtva

Nasilja je bilo uvijek, ali začuđujuće je što bilježimo porast nasilja među djevojčicama. To je zabrinjavajući podatak. Uz spolne razlike koje postoje, radi se i o pitanju razvojnih igara. U određenim sportskim aktivnostima uči se kontrola agresije, tako da dječaci imaju muške razvojne igre u kojima se uče kontroliranju i svojim fizičkim granicama. Djevojčice fizičko i verbalno nasilje koriste u druge svrhe, one nisu socijalizirane do koje mjere to ide. Kod dijeljenja snimke tinejdžerica važan je dio i posramljivanja zlostavljane djevojčice. Mladi nisu svjesni kaznenog zakona i narušavanja ugleda i časti osobe te psihičkog zdravlja. Mijenja se način živoita, mladi danas imaju manje odgovornosti i obveza što je u redu jer život od njih to ne zahtjeva, ali s nedostatkom svrhe dolazi do toga da u slobodno vrijeme rade ono što ne bi smjeli. N1