Da, to sam ja!

U kina ovog četvrtka, 21. travnja, stiže nastavak blockbustera Snjeguljica i lovac u kojem uloge ponavljaju Chris Hemsworth i Charlize Theron. U novom filmu Lovac i Ledena kraljica pridružuju im se Emily Blunt i Jessica Chastain.

Theron ponovno utjelovljuje zlu kraljicu Ravennu koja neoprostivim zlodjelom izdaje svoju dobru sestru Freyu (Blunt) i time zamrzne Freyino srce i oslobodi u njoj ledenu moć za koju nikad nije znala da posjeduje. Freya se povlači u kraljevstvo daleko na sjeveru i tamo stvara svoju vojsku lovaca koji ne smiju prekršiti samo jedno pravilo – nikad se ne smiju zaljubiti. Kad se dvije kraljice počnu boriti za prevlast, jedino što stoji na putu zlu je Freyin najelitniji lovac Eric (Hemsworth). Zajedno s ratnicom Sarom (Chastian) – jedinom ženom koju je ikad pustio u svoje srce – Eric mora pomoći Freyi da pobijedi svoju sestru … ili će Ravennino zlo zauvijek vladati.

Producent je Joe Roth (Maleficent, Alice in Wonderland), a redatelj Cedric Nicolas- Royan (Pirates of the Caribbean filmovi, Snow White and the Huntsman).