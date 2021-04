Misli na druge, cijepi ih!

Do kraja lipnja Hrvatskoj će biti isporučeno dodatnih 747.000 doza cjepiva Pfizera, a u ovom mjesecu bismo trebali dobiti 600.000 doza različitih proizvođača, što je više nego u prva tri mjeseca ove godine ukupno, što otvara masovno cijepljenje. To znači da bi u drugoj polovici travnja s jednom dozom cjepiva protiv koronavirusa trebalo cijepiti sve starije od 65 godina, do 30. lipnja 55% ukupne odrasle populacije, a do kraja ljeta 70%. Jutarnji