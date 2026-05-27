Može AI pisati, al' ne zna po redakciji vikati
Umjetna inteligencija i kriza povjerenja: Kako spasiti novinarstvo?
Na konferenciji “In Medias Press” u organizaciji Večernjeg lista, raspravljalo se o opstanku medija u doba umjetne inteligencije. Nic Newman istaknuo je da AI prepravlja vizualnu istinu, zbog čega su prepoznatljivi novinarski brendovi ključni za vraćanje poljuljanog povjerenja publike. Dok je u Europi od 2000. godine ugašeno oko 3000 tiskovina, a naklada pala za 80%, urednici naglašavaju da print ostaje kralježnica profesije koja održava uredničku disciplinu. Novinar s imenom i prezimenom jamči da je proizvod, tekst, napravljen po svim standardima profesije. Kako smo opstali? Tako da smo izlazili iz zone komfora i mijenjali se. Print je nužan jer održava samodisciplinu, a nas tjera da stvarno urednički razmišljamo jer nam se na portale nerijetko svašta ušulja. Zaključeno je da mediji protiv AI konkurencije mogu pobijediti samo originalnim, ljudskim pričama unoseći u izvještavanje emocije, empatiju i lica kojima publika vjeruje. Poslovni