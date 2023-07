A pogled bježi... s lica na obličje

Nove detalje o životu Leonarda da Vincija otkrio je povjesničar umjetnosti, Martin Kemp, profesor emeritus na Sveučilištu Oxford, kopajući po arhivama u Firenci i Vinciju. Pravo ime Leonardove majke bilo je Caterina di Meo Lippi, bila je siromašno siroče bez oca i majke, a kad je imala samo 15 godina zaveo ju je odvjetnik s kojim je odmah ostala trudna. Kemp je ovu tezu iznio u knjizi koju je napisao s dr. Giuseppeom Pallantijem, Mona Lisa: The People and the Painting. Knjiga donosi nove informacije samo i o samoj Mona Lisi, odnosno Lisi del Giocondo i njezinom mužu Francescu. Kako piše Guardian, Francesco nije bio nikakav uglađeni trgovac svilom, kao što se ranije pretpostavljalo, nego trgovac šećerom, kožom, nekretninama i – robljem.