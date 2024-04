I dalje ništa bez režisera

“Air head” je prvi kratki film kojeg je proizvela umjetna inteligencija Sora. Šta to znači za ljudsku kreativnost i budućnost filma? Walter Woodman je pisac i režiser. Zajedno s drugim režiserom Patrickom Cronenbergom, producirali su film za samo 1,5 tjedna. Bez pomoći Sore, to je gotovo pa nemoguće vrijeme za produkciju animiranog filma. Njih trojica su unijeli stotine promptova, odnosno uputa datih umjetnoj inteligenciji, da dođu do krajnjeg rezultata: kratkog filma koji se na prvi pogled ne razlikuje od realnog filma. Ne dolazi sve u “air head-u” od AI-a. Netko je ipak morao montirati klipove, a napravljena je i postprodukcija s malim prilagodbama kao što su korekcije boja. DW